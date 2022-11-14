Четыре человека пострадали в ДТП на Волгоградском проспекте в Москве

На участке перекрыты три полосы в центр и две – в область

В Москве на Волгоградском проспекте в районе дома 131 произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате столкновения, которое произошло в районе полуночи 14 ноября, четыре человека пострадали, сообщили KP.RU в столичном главке МВД России.

По информации ТАСС, в аварию попали две машины такси. Транспортные средства сильно искорежены. Движение было затруднено: перекрыты три полосы в сторону центра и две – в область. На участке образовалась автомобильная пробка. К 2:31 ночи движение было восстановлено, сообщил Дептранс Москвы.

Причины случившегося устанавливаются. Информация о состоянии пострадавших не уточняется.

Ранее KP.RU сообщал, что накануне, 13 ноября, один человек погиб в ДТП с легковушками в Новой Москве. Иномарки столкнулись в деревне Кресты поселения Роговское. Водитель «Опеля» выехал на встречную полосу и влетел «Ниссан». На месте работали инспекторы ГИБДД и сотрудники следственно-оперативной группы. Движение на Варшавском шоссе было затруднено. Водителей просили выбирать пути объезда.