Тишковец рассказал о погоде в Москве в понедельник

Синоптическая ситуация в столичном регионе будет определяться восточной периферией антициклона Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве 14 ноября прогнозируется переменная облачность и без осадков. В городе резко похолодает: столбики термометров поднимутся лишь до 0…+2 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Телеграм-канале «Часовой погоды».

Синоптик отметил, что сейчас в городе облачно с прояснениями и +0,3 градуса. В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе будет определяться восточной периферией антициклона. Вероятность осадков сократится до минимума, облака поредеют, выглянет солнце. При этом температурный фон вернется в рамки климатической нормы.

В понедельник в Москве будет около 0…+2 градусов, а в области – от -1 до +3 градусов. Атмосферное давление повысится и составит 753 мм ртутного столба. Будет дуть ветер северных и северо-западных румбов со скоростью 4-9 метров в секунду.

Ранее KP.RU сообщал, что синоптик Вильфанд предупредил москвичей о приходе настоящей зимы 16 ноября. В столице подморозит до -5 градусов, сформируется устойчивый снежный покров до 3 см.