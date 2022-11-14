Жителям Москвы рассказали, как город помогает детям-сиротам и приемным родителям

В Москве работает более 40 школ, в которых обучают будущих приемных родителей Фото: Shutterstock

В Москве в центрах содействия семейному воспитанию проживают менее 1,2 тыс. детей-сирот. Это лишь временный дом для них, ведь работа по поиску замещающих родителей ведется в городе постоянно. Уже 93% ребят, оставшихся без попечителей, обрели семью, сообщили на сайте мэрии.

В столице работает более 40 школ, в которых обучают будущих приемных родителей. Записаться на подготовку к усыновлению жители могут на портале «Моя новая семья». Кроме того, недавно на сайте появился лендинг «Хочу взять ребенка: с чего начать», а также серия видеороликов «Все, что вы хотели знать о…» для тех, кто задумался о пополнении семьи. Москвичи могут по-разному помочь ребятам-сиротам: забрать их к себе, стать им наставниками или близкими друзьями.

В 2022 году 250 детей встретились с новыми семьями. Приемным родителям оказывают всестороннюю поддержку: с ними работают юристы, психологи, соцработники и другие специалисты. Также город проставляет выплаты для сирот и для семей, которые приняли ребят на воспитание.

Ранее KP.RU сообщал, что более 6,7 тысячи детей-сирот за последние 10 лет стали обладателями квартир в Москве.