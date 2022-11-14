На востоке Москвы улично-дорожную сеть освобождают от самостроя

В незаконной постройке оказывали услуги по ремонту автомобилей. Об этом сообщили в Госинспекции по недвижимости г. Москвы.

На земельном участке без разрешительной документации было построено строение общей площадью более 1,8 тысячи квадратных метров. Строение находилось в границах существующей улично-дорожной сети для коммерческих целей – внутри был оборудован комплекс по ремонту автомобилей.

Арбитражный суд города Москвы принял решение об освобождении земельного участка и сносе самостроя. Собственник не исполнил его в добровольном порядке, поэтому демонтаж и наведение порядка осуществляется специалистами Госинспекции по недвижимости. В настоящее время ликвидировано более одной трети незаконного строения. Завершить демонтажные работы планируется в ближайшее время.

За 10 месяцев 2022 года на территории Восточного административного округа Госинспекцией по недвижимости было выявлено 363 незаконных постройки. Из них ликвидировано 125 объектов общей площадью почти 13,2 тысячи квадратных метров.