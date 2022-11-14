Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 ноября 2022 7:10

Водитель каршеринга сбил семилетнего мальчика на севере Москвы

Ребенка доставили в больницу с переломом правой голени и ссадинами на лбу
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Пострадавшего мальчика госпитализировали в больницу

Пострадавшего мальчика госпитализировали в больницу

Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Москве водитель каршеринга сбил семилетнего мальчика на 4-м Вятском переулке у дома 27. Ребенок переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили в Телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

Пострадавшего мальчика госпитализировали в больницу. Предварительно, у ребенка закрытый перелом правой голени и ссадины на лбу. На месте аварии работают инспекторы ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее KP.RU сообщал, что четыре человека пострадали в ДТП на Волгоградском проспекте в Москве. Столкнулись три автомобиля, два из них – такси. Были перекрыты три полосы в сторону центра и две – в область. К 02:31 движение на участке восстановили. Причины ДТП устанавливаются. Информации о состоянии пострадавших нет.

Кроме того, накануне, 13 ноября, один человек погиб в ДТП с легковушками в Новой Москве. Иномарки «Опель» и «Ниссан» столкнулись в деревне Кресты.