Водитель каршеринга сбил семилетнего мальчика на севере Москвы

Пострадавшего мальчика госпитализировали в больницу Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Москве водитель каршеринга сбил семилетнего мальчика на 4-м Вятском переулке у дома 27. Ребенок переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили в Телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

Пострадавшего мальчика госпитализировали в больницу. Предварительно, у ребенка закрытый перелом правой голени и ссадины на лбу. На месте аварии работают инспекторы ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее KP.RU сообщал, что четыре человека пострадали в ДТП на Волгоградском проспекте в Москве. Столкнулись три автомобиля, два из них – такси. Были перекрыты три полосы в сторону центра и две – в область. К 02:31 движение на участке восстановили. Причины ДТП устанавливаются. Информации о состоянии пострадавших нет.

Кроме того, накануне, 13 ноября, один человек погиб в ДТП с легковушками в Новой Москве. Иномарки «Опель» и «Ниссан» столкнулись в деревне Кресты.