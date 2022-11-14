Бизнесвуман Скрыпкина рассказала, как попасть на крыши Москвы

Самая высокая башня во всей Европе находится в «Москва-Сити» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве попасть на крыши можно только платно, но единственной свободной площадкой является смотровая напротив МГУ им. М.В. Ломоносова, рассказала основательница проекта «Крыши и выше» Инна Скрыпкина в беседе с «Мослентой».

По ее словам, бюджетными вариантами считаются «Новотели». В двух из них специально оборудовали вход на крышу, и подняться туда можно без экскурсии. Располагаются эти места у станций «Новослободская» и «Киевская». Также открытые крыши есть и на территории «Красного октября».

Москвичи могут забраться на крышу стадиона «Лужники». По ней можно прогуляться в касках и с пристегнутыми карабинами. За экскурсию придется отдать 1500 рублей. Еще дороже обойдется посещение смотровой Российской академии наук – 2500 рублей на одного человека.

Кроме того, жители могут покорить и высотку «Украина»: для этого надо подняться в «Мерседес бар» и заказать любой напиток. Обойдется это в 350 рублей.

Скрыпкина рекомендует попасть на смотровые площадки башен «Москва-Сити». Например, можно купить экскурсию за 1800 рублей на высотку «Око».

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