Лжесоцработники украли у пенсионера в Москве 400 тысяч рублей

Криминальную пару задержали в Тульской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

92-летний москвич стал жертвой ранее судимой пары - 29-летний мужчина и его 26-летняя сообщница представились соцработниками и украли у пенсионера 400 тысяч рублей, сообщает МВД Медиа. В доверие к пожилому горожанину преступники втерлись под предлогом обмена купюр.

- Потерпевшему сначала поступил звонок от неизвестной, которая сообщила об обмене денежных средств и сказала, что к нему домой придут соцработники, чтобы помочь со всем разобраться, - говорится в сообщении.

Оба преступника вскоре явились к жертве домой. По просьбе женщины пенсионер передал гостье две купюры по 5000 рублей. Девушка принялась переписывать их номера, отвлекая внимание москвича, а ее подельник в этот момент пробрался в комнату и, заметив ранее, откуда их жертва доставала сбережения, украл кошелек.

Обворованный пенсионер пропажу обнаружил через несколько минут после ухода гостей - пошел положить обратно две купюры и не нашел кошелька.

Полиция оперативно установила марку и номер машины, на которой передвигалась криминальная парочка, и благодаря этому задержала ее. Правда, к этому моменту подельники успели добраться до Тульской области. Однако потратить краденое еще не успели - всю сумму в ближайшее время вернут пожилому москвичу.

Возбуждено дело по статье о краже, подозреваемые с учетом бегства под Тулу и прежних судимостей арестованы.

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