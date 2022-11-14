Коммунальные службы и предприятия ТЭК Москвы полностью подготовлены к зиме

Электричество, вода, газ и тепло будут поступать в квартиры бесперебойно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коммунальные организации столицы и предприятия ТЭК получили паспорта готовности к зиме, что означает их полную готовность к наступающему сезону. Об этом сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы. Это значит, что электричество, вода, газ и тепло будут поступать в квартиры бесперебойно.

- Это результат... масштабных подготовительных мероприятий, проведенных с мая по сентябрь. Все системы и оборудование тщательно проверяли и тестировали, - рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Ресурсоснабжающие системы обладают резервом по мощности. Кроме того, у Москвы сформирован запас по топливу: 360,4 тысячи тонн по углю, 381,1 тысячи тонн по мазуту и 21,8 тысячи тонн по дизельному топливу.

Ранее KP.RU сообщил, что отопительный сезон в столице стартовал прежде обычных сроков. Отопление во всех жилых домах Москвы включили уже 27 сентября 2022 года.