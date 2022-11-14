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НовостиОбщество14 ноября 2022 9:18

Упавшие деревья повредили более 60 машин в Москве 12 и 13 ноября

В Подмосковье стихия повредила 27 автомобилей, дерево упало на частный дом, один человек пострадал
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Из-за сильного ветра на территории Москвы зафиксировано падение почти 100 деревьев

Из-за сильного ветра на территории Москвы зафиксировано падение почти 100 деревьев

Фото: "КП" Архив

В Москве за выходные упавшие из-за шквалистого ветра деревья повредили более 60 автомобилей. Никто из горожан не пострадал от стихии, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы города.

«Из-за сильного ветра на территории Москвы зафиксировано падение почти 100 деревьев, повреждено 62 автомобиля», - рассказал собеседник агентства.

Среди людей пострадавших нет.

В Московской области от порывистого ветра дерево упало прямо на частный дом. Один человек пострадал, госпитализация не потребовалась. Во время непогоды повредились 27 автомобилей.

Ранее KP.RU сообщал, что МЧС выпустило предупреждение о сильном ветре в Москве. Оно действовало конца дня 13 ноября. Порывы достигали 20 метров в секунду. В районе Текстильщиков повалившееся дерево покорежило несколько машин, среди них иномарки «Ауди» и «Форд».