В Москве спасавшийся от пожара мужчина выпрыгнул из квартиры с 9 этажа и погиб

Мужчина выпрыгнул из горящего здания с 9 этажа в Москве фото: Телеграм-канал Столичный СК

В Москве мужчина выпрыгнул с 9-го этажа, чтобы спастись от пожара, и погиб. Произошел инцидент утром 14 ноября на улице 3-я Рыбинская, 21к1, сообщил источник KP.RU. По предварительным данным, мужчина скончался в карете скорой помощи.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Москве, сообщение о возгорании в жилом доме в ВАО поступило 14 ноября в 10:53. Прибывшие на место пожарные увидели густой дым из окон 9-го этажа.

Со слов очевидцев, один человек выпрыгнул из окна, чтобы спастись от пожара. Он погиб от полученных травм. Факт гибели молодого человека подтвердили в СКР столицы. В Следственном комитете сообщили о начале проверки обстоятельств его смерти. Установлено, что мужчина проживал в квартире, где и произошло возгорание.

Также в квартире на 9-м этаже оставалась женщина, которая просила помощи. Попасть к ней было сложно из-за сильного открытого огня. Спасатели приступили к эвакуации жителей. Всего были спасены 6 человек, среди которых один ребенок. В ликвидации пожара принимали участие 41 спасатель и 12 единиц техники.

В 11:28 пожар удалось локализовать, а еще через 20 минут — ликвидировать. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

Ранее KP.RU писал, что 4 человека спасли во время пожара в жилом доме на улице Большая Почтовая в Москве.