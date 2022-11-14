Очевидцы помогли поймать убийцу, спрятавшего тело жертвы в мусорный бак на юго-западе Москвы

Фигурант проверяется на причастность к совершению других преступлений на территории столицы Фото: Олег ЗОЛОТО

Очевидцы убийства 47-летнего москвича на улице Марии Ульяновой на юго-западе столицы помогли полиции оперативно поймать предполагаемого подозреваемого, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве. Согласно версии следствия, будучи вечером 12 ноября 2022 года в одном из жилых кварталов на упомянутой улице, молодой человек повздорил с ранее не знакомым ему мужчиной.

- Произошел конфликт, перешедший в драку, в ходе которого фигурант нанес мужчине множественные колото-резаные ранения в область туловища, - говорится в сообщении ведомства.

Увидев, что натворил, юноша оттащил тело жертвы к площадке с контейнерами и закинул его в один из мусорных баков, после чего попытался сбежать. Однако свидетели случившегося уже вызвали полицейских, и те оперативно задержали предполагаемого убийцу. Им оказался 23-летний приезжий из Курской области.

Следователи ходатайствуют перед судом о его аресте на время расследования. Сейчас фигуранта проверяют на участие в других преступлениях, совершенных на территории столицы.

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