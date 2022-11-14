Пожар произошел в здании Росгвардии на Большой Якиманке в Москве

На месте работают экстренные службы города Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве произошел пожар в здании Росгвардии на Большой Якиманке, дом 33/41, строение 2. В учреждении загорелся утеплитель, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В доме 33/41, строение 2, по Большой Якиманке тлеет утеплитель», - сказал собеседник агентства. На месте происшествия работают пожарные, они тушат возгорание. Информация о пострадавших не поступала.

По информации из открытых источников Сети, по данному адресу располагается отдел лицензионно-разрешительной работы по ЦАО Главного управлении Росгвардии по Москве.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве спасавшийся от пожара мужчина выпрыгнул из квартиры с 9 этажа и разбился насмерть. Огонь вспыхнул в многоэтажке, расположенной на 3-й Рыбинской улице. Погибший проживал в квартире, где и произошло возгорание. Пожарные эвакуировали шесть человек, в том числе и одного ребенка. Пожар потушили.