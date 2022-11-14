Врач Котешкова из Москвы предупредила о высоком риске развития диабета у курильщиков

Курение оказывает негативное влияние на мелкие сосуды и способствует образованию атеросклеротических бляшек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вероятность развития сахарного диабета второго типа у курящих людей выше, чем у некурящих, рассказала врач-эндокринолог, заведующая отделением обучения и лечения диабета эндокринологического диспансера Депздрава Москвы Ольга Котешкова в беседе с «РИА Новости».

По словам специалистки, из-за курения ухудшается чувствительность тканей к инсулину, также от никотина появляются спазмы сосудов. Именно поэтому в несколько раз возрастает риск образования атеросклеротических бляшек, то есть отложений холестерина.

Кроме того, врач предупредила, что у курильщиков часто повышается артериальное давление, сбивается сердечный ритм, возникают проблемы с пищеварением. Нередко зависимость делает человека раздражительным.

«Курение оказывает негативное влияние на мелкие сосуды в организме пациента. У курящих пациентов с сахарным диабетом повышается риск поражения почек и глаз», - добавила она.

Котешкова пояснила, что резкий отказ от курения не может негативно повлиять на уровень сахара в крови.

Ранее KP.RU сообщал, что врач-колопроктолог Вадим Кулушев предупредил о связи лишнего веса с раком толстой кишки. Эксперт рекомендует регулярно проходить обследования, правильно питаться, заниматься спортом, не курить и не злоупотреблять спиртным.