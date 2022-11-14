Эксперт назвал самые удобные маршруты для пассажиров зеленой ветки метро

Фото предоставлено пресс-службой Московского метрополитена

На Замоскворецкой линии метро в эти выходные между станциями «Автозаводская» и «Орехово» примерно на полгода закрыли движение поездов. Это связано с капитальным ремонтом тоннеля от станции метро «Царицыно» до «Кантемировской». Эксперты называют начатые работы вынужденными, но необходимыми. Поскольку проблемы в тоннеле около «Царицыно» появились практически изначально.

«Еще в 1980-е годы здесь происходили инциденты и его закрывали на месяцы, - напомнил директор Центра цифровых высокоскоростных транспортных систем РУТ (МИИТ) Олег Покусаев. - Сейчас тоннель необходимо закрыть для движения поездов на период полной реконструкции. Это вынужденная мера».

По его словам, пассажирам закрытого участка пришлось пересесть на другой транспорт. А ежедневно по этому маршруту ездили свыше 200 тысяч человек. Разумеется, остановка движения от «Автозаводской» до «Орехово» на длительный срок сказывается на всей городской транспортной системе.

Среди наиболее оптимальных вариантов поездок в этой ситуации эксперт называет бесплатные автобусы КМ. Но уточняет, что запас их провозной способности невелик. По его мнению, пассажирам стоит обратить внимание на железнодорожный транспорт, прежде всего - МЦД-2. Тем более что для многих горожан диаметры давно стали аналогом обычного метро. Все работает почти так же - интервалы в часы пик между поездами в целом небольшие, в 5 - 7 минут, нет дневных перерывов, на линию выходят современные составы, проезд в Москве стоит, как в метро, есть бесплатная пересадка на метро и МЦК.

Эксперт особо отметил главное преимущество - станции на диаметрах, особенно пересадочные, перестраиваются с запасом пропускной способности. То есть для них не проблема справиться с большим количеством пассажиров.

«Павелецкое направление также обладает достаточным запасом провозной способности, - добавил Покусаев. - Им, скорее всего, воспользуются жители ближайших районов. Что еще важно - электропоезда Павелецкого направления прибывают на Павелецкий вокзал, где можно совершить пересадку на Кольцевую линию метро или продолжить движение по Замоскворецкой. На участке от Бирюлево до Павелецкого вокзала ввели бесплатные абонементы по рабочим дням на 1 месяц - это тоже поможет пассажирам переключиться на другие маршруты».