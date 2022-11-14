Встреча с Марининой, спектакли, акробатика: библиотеки Москвы проведут День открытых дверей

В День открытых дверей в библиотеках Москвы можно будет заняться не только чтением Фото: Олег ЗОЛОТО

День открытых дверей состоится в библиотеках и культурных центрах Москвы в субботу, 19 ноября. Разнообразную программу от встреч с писателями до уроков акробатики приготовили 230 учреждений столицы, сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

- Посетителей ждут лекции, экскурсии, спектакли, концерты, книжные новинки и художественные выставки, - говорится в сообщении.

Так, расположенная на Кутузовском проспекте библиотека № 209 имени А.Н. Толстого к 18:00 приглашает желающих на встречу с известной писательницей детективов Александрой Марининой. В культурном центре «Рублево на Рублевском» весь день будут идти мастер-классы по ораторскому мастерству и вокалу, а вечером состоится концерт живой музыки. В культурном центре «Меридиан» на Профсоюзной состоятся бесплатные уроки по акробатике и жонглированию для детей.

В большинстве учреждений мероприятия будут идти с 10:00 до позднего вечера. Полную программу смотрите на официальном сайте организаторов.

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