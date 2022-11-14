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НовостиПроисшествия14 ноября 2022 13:25

ГАЗель взорвалась у заправки в Зеленограде

В автомобиле находился газовый баллон, который впоследствии и взорвался
Авторы (2):
Семен ЕЛЕНИН
Ирина РЕБРИКОВА
Пожарные уже справились с огнем

Пожарные уже справились с огнем

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Возле автозаправки на улице Андреевка Зеленоградского административного округа Москвы днем 14 ноября взорвался автомобиль ГАЗель, сообщили KP.RU в ГУ МЧС по Московской области. Спасатели Подмосковья оказали помощь столичным коллегам в тушении пожара.

По предварительным данным, сначала произошло возгорание, а уже потом взорвался газовый баллон, который находился в машине.

Информации о пожаре на самой заправке нет. Также пока не сообщается о количестве и состоянии возможных пострадавших. На текущий момент пожар локализован и потушен. Угрозы стоящим рядом зданиям нет.

Ранее KP.RU сообщил о пожаре в жилом 12-этажном доме на улице 3-я Рыбинская в Москве. Спасаясь от огня, один из жильцов выпрыгнул из окна квартиры, расположенной на девятом этаже. Мужчина скончался от полученных при падении травм.