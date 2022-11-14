Однополосный путепровод появится над улицей Ивана Франко в Москве Фото: Мария ЛЕНЦ

Однополосный путепровод построят над улицей Ивана Франко в Москве. Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, работы станут одним из этапов реконструкции, которая ведется на указанном участке.

Развитие транспортной инфраструктуры в столице является первостепенной задачей. В рамках этой работы проводится реконструкция участка улицы Ивана Франко. Ее планируют продлить и соединить с существующей улично-дорожной сетью по ул. Герасима Курина.

Длина путепровода составит порядка 30 метров, ширина проезжей части — около 5 метров. Проект реализуют в рамках реконструкции Старо-Рублевского путепровода.

Также в правительстве Москвы напомнили, что в столице реконструируют около двух километров дорог и обновят существующий путепровод через пути Московских центральных диаметров. Специалисты строят путепровод через северный дублер Кутузовского проезда и съезд с Рублевского шоссе на него. В результате улучшится дорожная ситуация, а водителям станет проще добираться до улиц Ивана Франко, Кастанаевской и Герасима Курина.

Ранее KP.RU писал, что строительство путепровода между МКАД и Липецкой улицей в Москве завершено уже на четверть.