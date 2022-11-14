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НовостиПроисшествия14 ноября 2022 13:43

Сообщения о взрывном устройстве на Останкинской башне оказались ложными

Никаких подозрительных предметов сотрудники правоохранительных органов не нашли
Ирина РЕБРИКОВА
Сообщение о минировании оказалось ложным

Сообщение о минировании оказалось ложным

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники правоохранительных органов проверили Останкинскую телебашню в Москве из-за ранее поступившего сообщения о том, что она якобы заминирована, передает ТАСС. Информация о заложенном взрывном устройстве поступила около 13:30 14 ноября. Также появились данные о минировании экскурсионного бюро и касс.

На место незамедлительно выехали правоохранители. Сообщается, что информация о минировании не подтвердилась, при осмотре специалисты не выявили опасных или подозрительных предметов.

Ранее KP.RU сообщил о возобновлении экскурсий для гостей Останкинской телебашни с 19 сентября 2022 года. Участники могут пройти двумя маршрутами: «Панорама Москвы 360» или «Башня изнутри». Традиционно туристы посещают открытые балконы, которые находятся на высоте 85 и 340 метров, смотровую площадку с прозрачным полом, выставку интерактивного мультимедийного комплекса.