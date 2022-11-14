Вход на станцию метро «Комсомольская» со стороны Ленинградского вокзала в Москве временно закроют Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вход на станцию метрополитена «Комсомольская» Кольцевой и Сокольнической линий со стороны Ленинградского вокзала в Москве закроют с 15 ноября. Об этом сообщили в столичном Департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

Нововведения коснутся входа номер один. Причиной временного закрытия стал ремонт. Для пассажиров установят дополнительные автоматы по продаже билетов и временные кассы. Попасть на станцию можно будет через входы 7 и 8.

Также пассажиров просят по возможности смещать время своих поездок с часа пик.

В Дептрансе ранее рассказали, что ремонт вестибюля станции «Комсомольская» продолжается. Специалисты уже убрали старую облицовку и восстановили гидроизоляцию. Также усилены перекрытия и обновлены 2,5 тыс. метров коммуникаций. В вестибюле уложили больше 1000 квадратов натурального гранита и больше 300 квадратов белого износостойкого мрамора. Станцию украсили новые светильники, а вскоре будет окончен и ремонт потолка.

Ранее KP.RU писал, что выход станции метро «Комсомольская» в Москве планируют объединить с будущей МЦД-5.