Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 ноября 2022 15:04

В Москве с начала 2022 года обновили 15 прудов

Дно водоемов чистят от ила, а береговую полосу и прилегающую территорию приводят в порядок
Ирина РЕБРИКОВА
В 2023 году предстанут обновленными еще как минимум 10 столичных прудов

В 2023 году предстанут обновленными еще как минимум 10 столичных прудов

Фото: комплекс городского хозяйства Москвы

С начала 2022 года в Москве провели реконструкцию 15 городских прудов, сообщает сайт мэра и правительства столицы. Обновили в том числе Калитниковский пруд на Таганке, Владимирский пруд в Перово, Михайловский пруд в Зеленограде и Медведковский пруд в Северном Медведково.

Со дна водоемов убрали ил, некоторые из них сделали глубже. Также приведены в порядок береговые зоны, благоустроена прилегающая территория. Кроме того, специалисты высадили различную водную растительность, которая способна улучшить экологический баланс прудов.

Еще 10 водоемов столицы сейчас находятся в стадии реконструкции. На них работы закончат в 2023 году.

В Москве регулярно обследуют водоемы и, если требуется, чистят их и приводят в порядок. Также при выборе прудов для реконструкции учитывается мнение москвичей.

Ранее KP.RU рассказал о том, как обновят пруды, работы на которых завершатся в 2023 году.