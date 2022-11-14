В Москве с начала 2022 года обновили 15 прудов

В 2023 году предстанут обновленными еще как минимум 10 столичных прудов Фото: комплекс городского хозяйства Москвы

С начала 2022 года в Москве провели реконструкцию 15 городских прудов, сообщает сайт мэра и правительства столицы. Обновили в том числе Калитниковский пруд на Таганке, Владимирский пруд в Перово, Михайловский пруд в Зеленограде и Медведковский пруд в Северном Медведково.

Со дна водоемов убрали ил, некоторые из них сделали глубже. Также приведены в порядок береговые зоны, благоустроена прилегающая территория. Кроме того, специалисты высадили различную водную растительность, которая способна улучшить экологический баланс прудов.

Еще 10 водоемов столицы сейчас находятся в стадии реконструкции. На них работы закончат в 2023 году.

В Москве регулярно обследуют водоемы и, если требуется, чистят их и приводят в порядок. Также при выборе прудов для реконструкции учитывается мнение москвичей.

Ранее KP.RU рассказал о том, как обновят пруды, работы на которых завершатся в 2023 году.