Ефимов: Производство электрооборудования в Москве увеличилось более чем на треть

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил об увеличении производства электрооборудования в столице.

«По итогам девяти месяцев 2022-го предприятия изготовили на 34,2 процента больше товаров, чем за аналогичный период прошлого года», – отметил заммэра.

По его словам, предприятия города, выпускающие электрическое оборудование, активно применяют новые технологии. Это позволяет им обеспечить выросший спрос на свою продукцию. Параллельно становится больше заказов и увеличиваются объемы выпуска. Например, с января по сентябрь этого года компании отгрузили на пять процентов больше товаров, чем за те же месяцы годом ранее. Их сумма достигла более чем 75 миллиардов рублей.

Руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский уточнил, что за этот год московские производители поставили на 13 процентов больше кабельной продукции. «Кроме того, выросли на 18 процентов поставки электродвигателей, генераторов, трансформаторов, распределительных устройств и контрольно-измерительной аппаратуры», - добавил глава ведомства.

Предприятия расширяют свои производства благодаря постоянной помощи города, в том числе антикризисной. Среди крупных компаний есть такие, которым присвоен статус промышленного комплекса. Он обеспечивает такие налоговые льготы, как, например, уменьшение до 13,5 процента региональной ставки налога на прибыль, вдвое - налога на имущество, на 80 процентов - земельного налога. Помимо этого, ставка аренды снижена для промкомплексов в пять раз - до 0,3 процента от кадастровой стоимости участка. Ещё одна антикризисная мера этого года - автоматическое продление специальных статусов, позволяющее компаниям сохранить льготы без обязательного подтверждения.

С вопросами по городским программам помощи, кредитам, подбору альтернативных поставщиков, контактам с властями бизнес вправе обращаться в Центр поддержки промышленности по телефону +7 (495) 630-00-00 или по электронной почте industrysupport@mos.ru. График работы центра - с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.