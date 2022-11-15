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НовостиОбщество15 ноября 2022 1:44

В Подмосковье спасатели вывели из леса заблудившуюся девушку

Спустя час после прибытия специалистов заблудившаяся девушка нашлась
София ГОНЧАРОВА
В Подмосковье спасатели вывели из леса заблудившуюся девушку

В Подмосковье спасатели вывели из леса заблудившуюся девушку

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Московской области сотрудники "Мособлпожспас" нашли и вывели из леса заблудившуюся 23-летнюю девушку. Оказалось, что она случайно заблудилась во время прогулки.

С наступлением сумерек, после неудачных попыток самостоятельно найти дорогу обратно, девушка сама позвонила спасателям в единую службу экстренных вызовов "Система-112". Об этом пишет РИАМО.

- Прибыв в район предполагаемого поиска, работники дежурной смены связались с потерявшейся по телефону... Выяснилось, что девушка хорошо слышит звуки автомобильного громкоговорящего устройства....Ей посоветовали ей идти в направлении звука, - сообщил старший смены Константин Строков.

Спустя час заблудившаяся девушка нашлась, медицинская помощь ей не понадобилась.

Ранее ОТР сообщал, что в Мурманской области живым нашли ребёнка, который два дня назад потерялся в Кандалакшском районе. После исчезновения в Следственном комитете завели уголовное дело, а вскоре мальчика обнаружили в лесу у берега озера, недалеко от СНТ, откуда он самостоятельно ушёл.