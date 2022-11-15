Директор Бориса Моисеева Горох рассказал о памятнике певцу за 5 млн рублей

Борис Моисеев умер 27 сентября на 69 году жизни Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

Арт-директор российского эстрадного певца Бориса Моисеева Сергей Горох в эфире программы «Ты не поверишь» на НТВ рассказал о начале работ над памятником артисту. Продюсер отметил, что автором скульптуры стала художница Александра Шилова.

«Мы над этим работаем, делаем эскизы. Это будет скульптура из его любимого танца "Боль разлуки"», — отметил менеджер.

По словам Гороха, идея памятника полностью принадлежит ему, он ни с кем не совещался по этому поводу. Однако близкие покойного артиста хорошо восприняли его замысел.

Директор Моисеева добавил, что сейчас перед ним и его командой стоят две задачи – установка мемориальных досок в Москве и Могилеве на домах, где жил артист.

По предварительной информации СМИ, памятник российскому певцу Борису Моисееву обойдется примерно в пять миллионов рублей.

Ранее KP.RU сообщал, что 27 сентября Борис Моисеев умер на 69 году жизни. Причиной смерти стал третий инсульт. Церемония прощания с певцом прошла на Троекуровском кладбище в Москве. На похороны приехали близкие друзья Моисеева и известные артисты.