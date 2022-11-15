Нарколог из Москвы Кутушев объяснил желание больше курить при опьянении Фото: pixabay.com

В состоянии алкогольного опьянения люди обычно выкуривают больше сигарет, сообщил врач-нарколог, заведующий Центра профилактики и лечения табачной и нехимических зависимостей МНПЦ наркологии Депздрава Москвы Олег Кутушев в беседе с «Лентой.ру».

По словам специалиста, спиртное вызывает сонливость, поэтому человека возникает потребность в стимуляции. Седативный эффект от алкоголя снижает никотин.

Врач отметил, что чаще всего алкогольная зависимость сопровождается формированием никотиновой зависимости.

«Сочетанное злоупотребление алкоголя и никотина связано со стимуляцией рецепторов мозга, вырабатывающих дофамин», - уточнил Кутушев.

Ранее KP.RU сообщал, что столичный врач Ольга Котешкова предупредила о высоком риске развития диабета второго типа у курильщиков. По ее словам, никотин снижает чувствительность тканей к инсулину.