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НовостиОбщество15 ноября 2022 6:03

Нарколог из Москвы Кутушев объяснил желание больше курить при опьянении

Никотин снижает седативный эффект от спиртного
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Нарколог из Москвы Кутушев объяснил желание больше курить при опьянении

Нарколог из Москвы Кутушев объяснил желание больше курить при опьянении

Фото: pixabay.com

В состоянии алкогольного опьянения люди обычно выкуривают больше сигарет, сообщил врач-нарколог, заведующий Центра профилактики и лечения табачной и нехимических зависимостей МНПЦ наркологии Депздрава Москвы Олег Кутушев в беседе с «Лентой.ру».

По словам специалиста, спиртное вызывает сонливость, поэтому человека возникает потребность в стимуляции. Седативный эффект от алкоголя снижает никотин.

Врач отметил, что чаще всего алкогольная зависимость сопровождается формированием никотиновой зависимости.

«Сочетанное злоупотребление алкоголя и никотина связано со стимуляцией рецепторов мозга, вырабатывающих дофамин», - уточнил Кутушев.

Ранее KP.RU сообщал, что столичный врач Ольга Котешкова предупредила о высоком риске развития диабета второго типа у курильщиков. По ее словам, никотин снижает чувствительность тканей к инсулину.