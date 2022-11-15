В Москве при столкновении автобуса и «Мазды» пострадали три человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве из-за столкновения рейсового автобуса и иномарки Mazda перекрыто движение в Коломенском проезде. Авария произошла около семи часов утра, 15 ноября.

Транспорт двигался в сторону Нахимовского проспекта, там и произошло боковое столкновение автобуса и иномарки.

Как стало известно телеканалу «360», в ДТП пострадали три человека, в том числе пассажир общественного транспорта. Помощь медиков потребовалась водителю легковушки и пассажиру автобуса. Но потом на здоровье пожаловался и водитель автобуса, врачи оказали помощь и ему.

Из-за аварии, движение полностью заблокировано не только в Коломенском проезде, но и прилегающих улицах. А на проспекте Андропова и Варшавском шоссе наблюдаются сильные пробки в обе стороны, пишет газета "Известия".

Тем временем, городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада, которые ожидается во второй половине дня 15 ноября, сообщает "Москва 24".