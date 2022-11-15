На Юго-Востоке столицы было освобождено 6,8 тысячи квадратных метров

Фото предоставлено Госинспекцией по недвижимости Москвы

Специалисты Госинспекции по недвижимости Москвы выявили комплекс незаконных складских построек в районе Лефортово. Объекты были признаны самостроями и в настоящий момент демонтированы.

«Специалисты ведомства установили, что земельный участок не был предоставлен для размещения объектов, разрешительная документация на него не оформлялась. Строения общей площадью 462 квадратных метра не были поставлены на государственный кадастровый учет, на них не были зарегистрированы права собственности. Таким образом, постройки признаны незаконными и подлежали сносу», – отметил начальник Госинспекции по недвижимости г. Москвы Иван Бобров.

В результате от самостроя было освобождено 6,8 тысячи квадратных метров территории.

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