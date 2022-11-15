Лимитированные «Единые» выпусти в Москве к 10-летию Еврейского музея и центра толерантности

Купить лимитированные проездные на Кольцевой линии метро и внутри нее Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве выпустили тематические «Единые» в честь 10-летия Еврейского музея и центра толерантности. Тираж билетов составил 200 тысяч экземпляров, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Купить лимитированные проездные можно в кассах и автоматах по продаже билетов на Кольцевой линии метро и внутри нее.

Кроме того, в столичной подземке разместили информативные плакаты о выставке «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства: Казимир Малевич, Павел Филонов, Марк Шагал, Анна Лепорская и другие». Пассажиры смогут увидеть их до 10 декабря. Сама выставка проходит в Еврейском музее.

«По задаче Мэра Москвы С. Собянина мы интегрируем Московский транспорт в культурную жизнь города — в честь важных событий проводим мероприятия, организуем выставки, запускаем тематические поезда и лимитированные проездные билеты «Тройка» и «Единый», - подчеркнул заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее KP.RU сообщал, что тематические «Тройки» и «Единый» выпустили к 55-летию Останкинской телебашни. Тираж первых – 200 тыс. экземпляров, вторых – 10 тыс. экземпляров.