Более 230 гр метадона изъяли полицейские у пассажира такси в Москве

Подозреваемый в сбыте наркотиков находится под стражей Фото: ГУ МВД по Москве

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали ранее судимого 46-летнего мужчину, подозреваемому в сбыте наркотических веществ. У мужчины изъяли более 230 граммов метадона, сообщили на сайте «МВД Медиа».

Уточняется, что рецидивиста поймали на Варшавском шоссе, когда он ехал в автомобиле такси. Во время досмотра у злоумышленника нашли 350 свертков с синтетическим наркотиком –метадоном. К квартире задержанного также провели обыск: там обнаружили еще 170 пакетиков с неизвестным веществом, их оправили на экспертизу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ «Покушение на преступление» и по части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Фигуранта заключили под стражу.

Ранее KP.RU сообщал, что в Серпухове в багажнике ранее судимого мужчины нашли больше трёх килограммов мефедрона.