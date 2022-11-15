Михаил Дегтярев: «Новая станция очистки шахтных вод улучшит экологическую обстановку в николаевском районе»

Строительство новой станции очистки паводковых шахтных вод позволит Хабаровскому краю выйти на новый уровень в развитии золотодобычи. Фото: правительство Хабаровского края

Во время рабочей поездки в Москву губернатор пообщался с Владиславом Свибловым, возглавляющим группу компаний Highland Gold. Большую часть встречи стороны посвятили обсуждению вопроса строительства новой станции очистки паводковых шахтных вод на руднике «Многовершинное» в Николаевском районе, потому как объект позволит выйти на новый уровень в развитии золотодобычи в регионе.

- На Многовершинном построят современную станцию очистки шахтных вод, которая позволит решить многие застарелые проблемы и качественно улучшить экологическую обстановку в районе, - пояснил Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Фабрика Многовершинного по извлечению золота функционирует уже более 30 лет. Как сообщил руководитель Highland Gold, новая очистная станция будет представлять собой комплекс объектов, и строительство части из них уже близко к завершению. Суточной производительности станции, равной 36 тысячам кубометров, хватит как на потребности самого золотодобывающего предприятия, так и на новые близлежащие участки.

На этом мероприятия по обеспечению экологической безопасности, проводимые компанией, не заканчиваются. Highland Gold, помимо прочего, занимается биотестированием отходов, реконструкцией пылегазоочистного оборудования, сортирует отходы и собирает пластик для вторичной переработки. А внедренные на территории работ инсинераторные установки позволят в 2022 году снизить объемы твердых коммунальных отходов на 15 процентов, по сравнению с прошлым годом.