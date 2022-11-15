Студентов колледжей Москвы и Подмосковья обучат воинским основам

На сборы зовут юношей, которым уже исполнилось 18 лет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В подмосковном учебно-методическом центре «Авангард» пройдут сборы по основам воинской службы для студентов выпускных курсов колледжей столичного региона. На занятия приглашают юношей, которым уже исполнилось 18 лет, сообщает ТАСС.

Уточняется, что сборы пройдут с 20 ноября 2022 года по 17 марта 2023 года. В их программу войдут огневая, строевая, техническая, тактическая, военно-медицинская и физическая подготовка, а также биологическая и химическая зашита. Всего за девять пятидневок обучат около 15 тысяч ребят. Объем программы по основам воинской службы – 35 часов.

Напомним, центр «Авангард» находится на территории парка «Патриот» в Одинцовском городском округе. Единовременно здесь могут проходить обучение порядка 900 человек.

Ранее KP.RU сообщал, что депутат Госдумы Никита Чаплин отправил мобилизованным жителям Коломны гуманитарную помощь. Военнослужащие получат медикаменты, предметы личной гигиены, орехи и сладости.