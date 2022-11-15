Жителя Подмосковья задержали в Москве за траты из подобранного в метро чужого кошелька

Жителя Подмосковья задержали в Москве за траты из подобранного в метро кошелька Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Найденный в московском метрополитене кошелёк стал причиной задержания 43-летнего жителя Московской области, который подобрал чужую вещь и решил, что можно купить на деньги внутри что-то для себя. Об этом пишет пресс-служба МВД России.

Мужчина из Москвы ехал на поезде, по Серпуховско-Тимирязевской линии, и случайно обронил свой кошелёк. Позже он понял что, потерял ценную вещь, и обратился в полицию с примерной оценкой имущества в 20 тыс. рублей.

Ехавший в том же вагоне житель Подмосковья увидел бесхозно лежащий кошелёк, подобрал его, и решил что лучшей идеей будет пойти и купить что-то на найденные внутри деньги. Чем он благополучно и занялся, только спустя несколько дней к нему пришли полицейские. Сотрудники уголовного розыска задержали его на улице Дыбенко.

Теперь в его отношении возбуждено уголовное дело, а сам мужчина находится под подпиской о невыезде.

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