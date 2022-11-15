Работа систем отопления в Москве изменилась в преддверии резкого похолодания Фото: Городское хозяйство Москвы

Все системы городского отопления Москвы были откалиброваны под надвигающиеся холода, чтобы уровень подачи тепла в квартиры и социальные объекты соответствовал низким температурам за окном. Об этом пишет пресс-служба городского хозяйства столицы.

Как сообщает заммэра Москвы Пётр Бирюков, так как синоптики прогнозируют стабильное похолодание уже с четверга - работу систем отопления скорректировали в соответствии с ожидаемыми колебаниями температуры. Также в ведомстве рассказали в целом о процессе работы систем отопления и их корректировке.

Например, Технологические режимы системы централизованного теплоснабжения всегда выбирают в зависимости от того, какая за окном температура воздуха. При этом задания на корректировку выдаются заранее, на основе прогнозов погоды на ближайшие дни. Также любопытный факт заключается в том, что этот процесс полностью автоматический. За ним следят диспетчеры, само собой, но система сама выставляет нужные значения температуры и объёма теплоносителя, в зависимости от получаемых задач.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в ночь на 16 ноября в Москве ожидается первый в 2022 году снегопад.