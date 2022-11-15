В Москве проверяют информацию о квартире, где перехватывали сигналы связи с линий МВД, МЧС и ГИБДД

О подозрительной квартире рассказал слесарь-газовщик, который проводил в доме работы Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о подпольной лаборатории, где прослушивали линии связи МВД, МЧС и Госавтоинспекции, сообщает источник KP.RU.

По информации телеграм-канала «SHOT», о подозрительной квартире в Коптево рассказал слесарь-газовщик, который проводил в этом доме работы. Мужчина обратился в полицию. В помещении обнаружили различную аппаратуру, например, радиостанцию для прослушки, а также баллоны с ацетиленом и кислородом и химическую лабораторию.

Как сообщает источник KP.RU в правоохранительных органах, в этом помещении не изготавливали наркотики. Все изъятые устройства разрешены к обороту на территории Российской Федерации. Есть вероятность, что женщина, которая организовала химическую лабораторию с радиостанцией для перехвата сигнала, страдает психическим заболеванием.

Ранее KP.RU сообщал, что дело о подпольной нарколаборатории в Орехово-Зуево направили в суд. Двух рецидивистов обвиняют в производстве мефедрона и попытке его сбыта.