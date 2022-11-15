Мужчина заживо сгорел при пожаре в квартире на северо-западе Москвы

Тело мужчина обнаружили после тушения возгорания Фото: прокуратура Москвы

В Москве в квартире жилого дома, расположенного не Неманском проезде произошел пожар. После тушения возгорания в одной из комнат нашли тело мужчины, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

ЧП случилось во вторник, 15 ноября, в квартире на втором этаже. Причины возгорания не уточняются. Правоохранителям предстоит установить обстоятельства случившегося. Ход проверки и принятие процессуального решения по факту смерти мужчины контролирует Хорошевская межрайонная прокуратура.

Ранее KP.RU сообщал, что Москве спасавшийся от пожара мужчина выпрыгнул из квартиры с 9 этажа и разбился насмерть. Трагедия произошла на улице 3-я Рыбинская. Факт гибели молодого человека подтвердили в Следственном комитете. Из многоэтажки спасли шесть человек, в том числе одного ребенка. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.