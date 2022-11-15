«РБК-Недвижимость»: Люблино стало лучшим спальным районом Москвы Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Люблино было признано лучшим в Москве среди так называемых «спальных» районов, на основе голосования рублём жителей города, которое подсчитали специалисты «РБК-Недвижимости». Исследование основывалось на стоимости недвижимости, количеству успешных сделок и другим критериям.

Согласно собранной сайтами по продаже недвижимости и риелторами статистике, по динамике продаж и доступности в топ-5 попал только один спальный район Москвы, и это как раз Люблино. Следующим шагом по оценке района стало исследование причин того, почему москвичи так часто и охотно покупают здесь жильё.

В первую очередь подкупает транспортная доступность - не во всех таких районах есть удобное метро, и Люблинская ветка даёт Люблино хорошую фору. Другая причина - Люблинский парк. Это тихое, большое, зелёное пространство, неплохо благоустроенное и с водоёмом. Тут можно и на тренажёрах позаниматься, и с детьми погулять, и на лодке по прудам поплавать, и просто отдохнуть от суеты города - тоже плюс.

Раньше Люблино отличалось низкими ценами на жильё из-за заводов, которые здесь располагались в советские годы, однако сейчас предприятия закрыты и реформируются, на их местах строят жилые зоны и парки, а цены при этом остались по-прежнему ниже стандартных по Москве.

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