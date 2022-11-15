Московскую школу «Ланцман скул» проверят следователи по поручению Бастрыкина Фото: Олег ЗОЛОТО

Частная школа «Ланцман скул» в Москве подвергнется проверке следователей после того, как в СМИ появились сообщения о мошенничестве её руководства. Начать проверку поручил лично председатель СК РФ Александр Бастрыкин, о чём сообщает Информационный центр Следственного комитета.

В эфире одного из федеральных телеканалов появился сюжет о частной школе в Москве, которая собрала деньги с претендентов на обучение, проработала один месяц и закрылась, не имея при этом лицензии на ведение образовательной деятельности. Обучение каждого ребёнка в «Ланцман скул» стоило родителям 620 тыс. рублей за год авансом. Клиентам предложили обучение в двух других филиалах, также не имеющих лицензии.

Со слов руководства школы, на такие меры пришлось пойти из-за банкротства и финансовой несостоятельности организации. Само собой, это привлекло внимание следователей, и теперь в отношении руководителей организации назначена проверка. О её результатах доложит Бастрыкину руководитель ГСУ СК по Москве Андрей Стрижов.

Ранее KP.RU сообщал о том, что следователи начали проверку после смерти пациента пластического хирурга в Москве.