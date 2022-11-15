Уголовное дело возбудили в Москве после изнасилования женщины на Борисовском проезде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве задержали 29-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании женщины в доме, недалеко от Борисовского проезда. Уже возбуждено уголовное дело, сейчас предполагаемый насильник задержан. Об этом пишет пресс-служба СК столицы.

По данным следствия 14 ноября 2022 года, на лестничной клетке в подъезде жилого дома, расположенного рядом с Борисовским проездом, 29-летний мужчина напал на женщину и изнасиловал её, с применением силы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК РФ, проводится расследование. Сотрудники уголовного розыска, совместно со следователями, установили личность подозреваемого и задержали его. В ближайшее время следователи намерены ходатайствовать перед судом о заключении его под стражу.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве задержали девятерых подозреваемых в ряде краж со счетов умерших людей. Они взламывали личные кабинеты и переводили средства покойников на свои счета.