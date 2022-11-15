Число несчастных случаев с подростками на МЖД в Москве сократилось за год на треть

Подростки стали реже травмироватсья на железной дороге Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Московской железной дороге с начала 2022 года произошло 27 несчастных случаев, в которых пострадали несовершеннолетние. Это на 30% меньше, чем за такой же период 2021 года, сообщает пресс-служба МЖД.

- Таких результатов удалось достичь благодаря активной профилактической работе, которая проводится железнодорожниками совместно с полицией и учреждениями образования, — отмечается в сообщении.

Там добавили, что за это время прошло 4300 рейдов среди тех, кто нарушает правила перехода через железнодорожные пути. Кроме того состоялись лекции и беседы со школьниками. Также для детей 13-14 лет на регулярной основе организованы мероприятия в специализированных учебных центрах МЖД.

Ранее KP.RU сообщил о гибели подростка на железной дороге. Он был зацепером и, забравшись на крышу поезда, получил смертельный удар током.