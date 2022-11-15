В Москве блондинка продала автомобиль BMW за 5 млн рублей, а спустя день угнала его

Девушка в Москве продала свою BMW и угнала её у нового владельца на следующий день Фото: Олег УКЛАДОВ

Каверзная ситуация произошла в Москве, когда местный житель решил приобрести новенький автомобиль, и нашёл в одном из телеграм-каналов объявление о продаже BМW 630 XDRIVE 2021 года выпуска. Купить он его купил, вот только машину угнали на следующий же день. Об этом KP.RU стало известно от источника в правоохранительных органах.

По предварительным данным мужчина приехал на встречу с продавцом иномарки, которым оказалась 36-летняя обаятельная блондинка. Сделка прошла быстро, всё полюбовно, деньги передали, договор составили и попрощались. Новоиспечённый владелец BMW приехал к себе домой в Щукино, припарковал машину во дворе, а на утро её уже не было. Само собой, мужчина обратился в полицию.

Как выяснилось, угонщицей оказалась та самая блондинка, которая продала иномарку пострадавшему. Всё это было спланированной аферой, в которой молодой женщине помогала её сестра-студентка, а также ещё двое мужчин. Часть злоумышленников уже задержали, а вот остальных, как и саму BMW, пока ещё ищут. Последний раз «авто преткновения» видели около Волоколамского шоссе, на МКАДе.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве группа вооружённых людей устроила налёт на аэропорт Домодедово, чтобы встретить по наводке приезжих с большой суммой денег.