Более 800 человек посетили 16 автобусных и пешеходных экскурсий в Москве от Москомархитектуры

Экскурсии проводились как в историческом центре столицы, так и в Новой Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

Свыше 800 человек посетили 16 автобусных и пешеходных экскурсий цикла «Москва с Москомархитектурой» который призван сделать популярнее тему современной архитектуры и развития столицы за последнее десятилетие, рассказали в пресс-службе Комитета по архитектуре и градостроительству столицы. Цикл встреч с экспертами и прогулок по городу прошел второй год подряд и снова вызвал большой интерес.

Мы постарались в максимально интересной форме познакомить москвичей с тем, как развивалась и застраивалась столица за последние годы, показать самые значимые объекты современной архитектуры, — объяснила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Прогулки по Москве для участников экскурсий вели историки архитектуры и действующие специалисты этой сферы. Для маршрутов выбирали не только районы старой Москвы, но и Новую Москву, а кроме того - нетуристические кварталы за пределами ТТК и бывшие промзоны.

Экскурсии проводились бесплатно по предварительной регистрации. График можно было найти на сайте Архсовета Москвы.

Ранее KP.RU сообщил, что Москва возглавила рейтинг самых дорогих российских городов для путешествия в выходные.