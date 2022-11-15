На МЦД-4 реконструируют станции Мещерская и Переделкино

Проект реконструкции станции МЦД-4 Мещерская. Источник: stroi.mos.ru

В столице продолжается подготовка к запуску двух новых маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД). До конца 2023 года пассажиров примут МЦД-3 «Ленинградско-Казанский» и МЦД-4 «Киевско-Горьковский». Напомним, сейчас действуют две первые линии - МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский». Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв сообщил об обновлении станций на МЦД-4.

«До конца года планируется завершить реконструкцию двух остановочных пунктов на Киевском направлении железной дороги - Мещерская и Переделкино, - отметил заммэра. - Этот участок с модернизированными станциями войдет в состав МЦД-4 (Киевско-Горьковский)».

По его словам, во время реконструкции возводят новые подземные пассажирские вестибюли с распределительными залами. Это позволит обеспечить для жителей выходы на платформы и круглосуточный транзитный переход через пути железной дороги Киевского направления МЖД.

Как уточнил глава столичного Стройкомплекса, в этом году появились два новых остановочных терминала - Минская и Печатники. Кроме того, реконструированы три действующие станции - Толстопальцево, Площадь трех вокзалов и Окружная.

Проект реконструкции станции МЦД-4 Переделкино. Источник: stroi.mos.ru

КОНКРЕТНО

МЦД-3 «Ленинградско-Казанский» выглядит так:

• Длина - 85 километров.

• Количество станций - 41.

• Конечные станции - Зеленоград и Раменское.

• Для жителей и туристов - 18 пересадок на другие виды транспорта: 12 - на метро, 3 - на МЦД, 2 - на МЦК, 1 - на монорельс.

• Планируемое количество пассажиров - 198,7 тысячи человек в час «пик».

• Для 1,3 миллиона горожан ускорятся поездки по городу.

• Экономия времени в пути для жителей Москвы и Московской области - до 50%.

МЦД-4 «Киевско-Горьковский»:

• Длина - 86 километров.

• Количество станций - 39.

• Конечные станции - «Апрелевка» Киевского направления и «Железнодорожный» Горьковского направления МЖД.

• Линия свяжет семь центральных железнодорожных вокзалов столицы - Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский.

• Пересадки из метро откроются на 18 станциях диаметра.

• Интервал движения поездов - до 5-6 минут в часы пик.

• Суточный пассажиропоток - 455 тысяч человек. В поездах МЦД-4 появятся 1,9 миллиона пассажирских мест в сутки.