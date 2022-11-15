Тело мужчины со следами насильственной смерти обнаружили у Боровского шоссе в Москве

Тело мужчины со следами убийства обнаружили у Боровского шоссе в Москве Фото: прокуратура Москвы

В гаражном комплексе, расположенном недалеко от Боровского шоссе в Москве, было обнаружено тело мужчины со следами насильственной смерти. На вид ему было около 40-55 лет. Об этом сообщает пресс-служба столичного Следственного комитета.

Как заявляют в ведомстве, при осмотре тела были найдены множественные колото-резаные раны на туловище мужчины. Сейчас на месте работают сотрудники Солнцевского МРСО СУ по ЗАО ГСУ СК России.

В пресс-службе московской прокуратуры также отметили, что на месте обнаружения трупа находится Солнцевский межрайонный прокурор Эдуард Брежнев. Сейчас оба ведомства устанавливают обстоятельства смерти мужчины, выясняют его личность. Дело находится на контроле прокуратуры.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве очевидцы сами задержали убийцу, когда тот пытался спрятать тело своей жертвы в мусорный бак.