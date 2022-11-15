Цена проезда по карте «Тройка» в Москве вырастет до 50 рублей с 2 января 2023 года Фото: Андрей АБРАМОВ

С 2 января 2023 года в Москве подорожает проезд по карте «Тройка» в метро, МЦД и МЦК на 4 рубля, что по-прежнему остаётся ниже уровня нынешней инфляции в стране. Разовая поездка обойдётся пассажирам в 50 рублей. Об этом пишет РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу департамента экономической политики и развития Москвы.

Разовый проезд будет стоить 50 рублей, а если вы поедете по тарифу «90 минут» - 75 рублей, вместо привычных 69 рублей. При этом цена проезда в наземном общественном транспорте не изменится. Например, билет ТАТ (на автобусы и трамваи) на год будет стоить, как и раньше 14 тыс. рублей.

Стоит отметить, что уровень инфляции в России, согласно прогнозам Министерства экономического развития, составит порядка 13,9 %. Повышение же цен на проездные билеты в Москве не превысит 8 %.

Подорожают также и поездки по билету «Единый», но на один рубль. Если раньше он стоил 61 рубль, то с начала 2023 года будет стоить 62 рубля. Билет на две поездки также подорожает на два рубля - с 122 до 124. Зато сумма, которую можно положить на карту «Тройка», вырастет почти втрое - до 10 тыс. рублей. Залог этой карты также подорожает до 80 рублей.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве проезд транзитных автомобилей по МСД составит 950 рублей.