Эксперт: Стоимость проезда в Москве на 35% ниже уровня инфляции в стране за 11 лет

В столице со 2 января 2023 года изменятся в среднем на 8% тарифы на городской транспорт. Фото: Евгения ГУСЕВА

В столице со 2 января 2023 года изменятся в среднем на 8% тарифы на городской транспорт. То есть индексация планируется в пределах ниже уровня инфляции, прогнозируемого Минэкономразвития России в 13,9%. Эксперты считают важным очередной пересмотр цен за проезд.

«Корректировка стоимости оплаты проезда – необходимое условие для стабильной работы и развития транспорта, - говорит Дмитрий Завьялов, заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ имени Г.В. Плеханова. - Это ежегодное явление во многих городах России. Даже те регионы, где средний уровень дохода населения существенно ниже московского, пересматривают цены на проезд на 8-9%».

По его словам, в Москве тарифы на 2023 год проиндексированы значительно ниже уровня инфляции.

«Накопленный разрыв между размером индексации тарифов и инфляцией по России - более 35% с 2011 года, - уточнил эксперт. - Иными словами, стоимость проезда в Москве на 35% ниже уровня инфляции в стране за 11 лет».

Билеты в городском транспорте не могут постоянно оставаться по одной и той же цене. Причин для роста их стоимости несколько. Например, ежегодно растущие расходы транспортных предприятий в результате повышения тарифов на топливо и электроэнергию, на запчасти и комплектующие.

«Кроме того, Москва закупает большое количество нового подвижного состава, - напомнил Завьялов. - Это современные вагоны метро, МЦД, электробусы, трамваи и другое. Поэтому корректировка тарифов – это обязательное условие для обновления и совершенствования транспорта».

Как считает эксперт, при этом необходимо учитывать интересы как перевозчиков, так и пассажиров, для кошелька которых изменение тарифов не должно стать в тягость.

«Москва с этим отлично справляется, - подчеркнул Завьялов. - Заявленное изменение тарифов на проезд в следующем году не затронет постоянных пассажиров, которые выбирают современный способ оплаты проезда по биометрии и безлимитные проездные на 365 дней. Город продолжает поддерживать школьников и студентов и впервые вводит для их удобства специальный «Единый» билет и на метро, и на наземный транспорт. При этом стоимость этого билета складывается из нынешних цен проездных обучающихся и не подлежит корректировке в сторону повышения. Это большой подарок для обучающихся».

К тому же весь 2022 год в столице продолжается внедрение сразу нескольких транспортных проектов для москвичей, добавил эксперт. По его мнению, город адекватно оценивает возможности горожан и соответственно проводит корректировку цен.