Количество ипотечных сделок в октябре в Москве снизилось незначительно

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Данными о регистрации ипотечных договоров на первичном и вторичном рынках недвижимости поделилось Управление Росреестра по Москве. За октябрь этого года таких кредитных документов было оформлено 9 265 или на 5,2% меньше, чем в сентябре (9 776) и на 13% меньше десятого месяца 2021 года (10 653). Как пояснил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, даже при уменьшении в октябре объемов общей выдачи ипотек в столице Москва остаётся лидером в стране по выданным льготным ипотечным кредитам.

«Их объем в октябре составил 27,3 миллиарда рублей — это 22,2% от общероссийского объема льготной ипотеки, - отметил заммэра. - Всего в столице с начала действия программы выдано кредитов на сумму более 725 миллиардов рублей».

Руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов уточнил, что 5-процентное по отношению к сентябрю снижение показателей по ипотечным договорам в октябре вполне приемлемо на рынке недвижимости. Особенно в том, что касается привлечения кредитных сумм. Поскольку в такой ситуации горожане стараются принимать решения крайне аккуратно и взвешенно.

«К аналогичному месяцу 2021 года показатель снизился на 13%, - добавил Майданов. - При этом в октябре значительная часть ипотечных сделок сместилась в сторону покупки квартир на вторичном рынке».

Всего с начала года зарегистрирован 88 631 ипотечный договор, что на 13,9% меньше десяти месяцев 2021 года (103 030), и на 11,1% больше января- октября 2020 года (79 771).