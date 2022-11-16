Открыта запись на новый курс «Московской технической школы»

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Курс создан Московским авиационным институтом – новым партнером Московской технической школы. Столичные инженеры, имеющие высшее и среднее профессиональное образование, в рамках проекта получат базовые навыки в области прототипирования изделий, а также научатся применять компьютерные технологии на производстве. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Сегодня аддитивные технологии и, в частности 3D-печать, стремительно развиваются и становятся востребованы в разных областях промышленного производства, медицины, строительства, – отметил Владислав Овчинский. - Вместе с тем компании, работающие в данных сферах, испытывают нехватку высококвалифицированных специалистов с навыками и опытом работы с современными технологиями. Чтобы решить кадровый вопрос и обеспечить предприятия инженерами новой формации, в «Московской технической школе» запустилось направление по аддитивным технологиям, разработанное совместно с ведущими вузами и компаниями города. Например, в партнерстве с Московским авиационным институтом был создан онлайн-курс по внедрению аддитивных технологий в высокотехнологичное производство».

Программа подготовки специалистов направлена на развитие компетенций в области применения систем геометрического моделирования, а также в области прототипирования изделий. Инженеры узнают о современных способах производства изделий, освоят виды трехмерного моделирования объектов, а также обучатся технологиям печати ABS– и PLA-пластиками. Запись на обучение доступна на сайте проекта. По итогам аттестации студенты МТШ получат сертификат о повышении квалификации.

Всего в «Московской технической школе» запланировано восемь направлений для обучения: «Технологии связи», «Аддитивные технологии», «Искусственный интеллект в промышленности», «Микроэлектроника и фотоника», «Робототехника и сенсорика», «Цифровые двойники», «Новые производственные технологии» и «Беспилотный транспорт». Чтобы стать участником проекта, предприятию нужно оформить заявку на сайте moscowtechschool.ru или на Инвестиционном портале Москвы. «Московская техническая школа» подберет вуз или научный центр для обучения сотрудника.