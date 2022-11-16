Отечественная разработка позволит настроить работу общественного транспорта с помощью нейросети

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский сообщил о создании в столице системы для автоматизации мониторинга работы общественного транспорта. Новинку под названием «Автокондуктор» разработали московский производитель идентификаторов для транспортной отрасли совместно с рязанским партнером.

«Система поможет перевозчикам повысить эффективность работы и увеличить прибыль, - отметил глава ведомства. - «Автокондуктор» создан на базе отечественного программно-аппаратного комплекса на основе нейросети».

По его словам, разработка обеспечивает сбор информации, благодаря которой можно автоматически контролировать интервалы движения общественного транспорта. При этом система даёт возможность их корректировки, оценки степени загруженности пассажирского салона. Кроме того, «Автокондуктор» составляет отчеты о количестве перевезенных пассажиров и выручке, а также проводит анализ расхода топлива и технического состояния машины.

В создании «умной» системы участвовали ведущие отечественные перевозчики. К тому же были учтены основные требования регуляторов. Разработку с успехом протестировали в 12 регионах страны. Сейчас ее уже запустили в коммерческую эксплуатацию. В планах - старт пилотных проектов еще в десяти российских регионах до конца года.

Как пояснил директор департамента корпоративных и проектных продаж ISBC Александр Якичев, компания учитывает возникающие у отрасли общественного транспорта проблемы. Для автоматизации ключевых процессов партнёрам предприятия предлагаются прогрессивные инструменты.

«Автокондуктор» может работать, как самостоятельно, так и интегрироваться с информационными системами перевозчика, - уточнил представитель разработчика. - Это позволяет более оперативно контролировать работу общественного транспорта».