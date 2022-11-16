В Подмосковье экологи обнаружили редких бабочек Фото: Виктория МИНАЕВА

В Московской области экологи продолжают анализировать наблюдения экспертов из природоохранного фонда "Верховье" при ведении Красной книги региона.

Оказалось, что во время проведения обследовании маршрутов Егорьевска специалисты обнаружили редких бабочек. Об этом пишет РИАМО со ссылкой на пресс-службу Минэкологии Подмосковья.

- На лесных и луговых участках маршрутов неожиданно обнаружили большое количество редких чешуекрылых. Только в окрестностях села Радовицы было выявлено 6 краснокнижных видов бабочек, включая 2 вида шашечниц, - заявил представитель ведомства Тихон Фирсов.

В частности, в Егорьевске эксперты нашли несколько краснокнижных бабочек: желтушка ракитниковая, червонец фиолетовый, червонец титир, шашечница дидима, голубянка орион, шашечница матурна и некоторые другие редкие виды чешуекрылых.