По данным метеобюро минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Минувшей ночью в Москве побили осенний рекорд холода Фото: Михаил ФРОЛОВ

Минувшая ночь, с 15 на 16 ноября, стала самой холодной в Москве с начала осени. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро столицы.

На главной метеостанции на ВДНХ зафиксировали минимальный показатель с начала осени. Он составил минус 4 градуса. Предыдущий минимум был установлен 25 октября, когда столбики термометров показали -2,8 градуса.

Напомним, c 15 ноября в Москве наступила метеорологическая зима. Как писал KP.RU со ссылкой на Михаила Леуса, начиная со вторника, среднесуточная температура в столице перешла через ноль и стала минусовой. Новый сезон запоздал на три дня.

Ранее приход метеорологической зимы спрогнозировал ведущий сотрудник погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Вечером 15 ноября в столице выпал снег. По прогнозам синоптика, он должен усиливаться к полудню среды и сформировать устойчивый снежный покров. Похолодание продолжится.