На съезде с ТТК на Шоссе Энтузиастов полностью перекрыто движение из-за столкновения двух грузовиков

Два грузовых автомобиля столкнулись на съезде с ТТК на Шоссе Энтузиастов в Москве Фото: Департамент транспорта Москвы

Утром 16 ноября на съезде с ТТК на Шоссе Энтузиастов в районе дома номер шесть в Москве произошло столкновение двух грузовых автомобилей. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Департамента транспорта столичного региона.

В настоящее время на месте аварии работают экстренные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

По данным ведомства движение на съезде с ТТК на Шоссе Энтузиастов полностью перекрыто. Водителей просят выбирать пути объезда.

В 9.20 утра по московскому времени в Департаменте транспорта сообщили об освобождении проезжей части.

Ранее KP.RU сообщал, что трасса М-12 от Москвы до Владимира начнёт работу со второй половины декабря 2022 года. Дорога будет связывать Москву с Казанью, однако пока что для запуска почти готов только участок до Владимира, который и откроется в конце текущего года. Вся трасса станет доступна для водителей в 2023 году.